تحرير 29 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة على الأسواق في سوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، اليوم، إنه جرى تحرير 29 محضرا تموينيا، اليوم السبت، من أجل ضبط الأسواق.

وأضاف وكيل تموين سوهاج، في تصريح لـ«الوطن»، أنه جرى شن حملات تموينية مكبرة على المحلات والأسواق من مركز البلينا في جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال لإحكام الرقابة والسيطرة على السلع وفرض القانون ومن احتكار السلع.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاءت الحملة تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، والمهندس محمد حسين، وكيل المديرية، تنفيذا لتوجيهات وزارة التموين، التي وجهت بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والتصدي لتعديات، ورصد شكاوى الأهالي، والسلع التي أسفرت عن ضبط 92 محضرا تموينيا متنوعا.

حملات التموين جاءت على الأسواق

وأشار وكيل تموين سوهاج، إلى أن حملات التموين جاءت على المحلات والأسواق، وذلك بالاشتراك مع ضباط إدارة مباحث تموين سوهاج.

وتنوعت المحاضر التي جرى تحريرها خلال اليوم بين نقص في الوزن، وسلع مجهولة، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.