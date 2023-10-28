معلومات عن محور «دار السلام - أبو تيشت» في سوهاج.. شريان جديد للتنمية

في 10 سنوات تغير الحال في محافظات مصر تغييرا جذريا، حيث قدمت الدولة المصرية، جهودا مضنية ومكثفة قي القطاعات والمجالات والمشروعات المتنوعة من أجل تخفيف العبء عن مواطني الشعب المصري خاصة أبناء محافظات الوجه القبلي، والتي جاء من بينها محافظة سوهاج، التي تعد من أهم شرايين التنمية بالمحافظة.

إقامة المحاور والطرق والكباري

وتستعرض «الوطن» مجهودات الدولة المصرية في إقامة المحاور والطرق والكباري في شتى أنحاء محافظة سوهاج، والذي جاء من بين هذه الأعمال محور دار السلام _ أبوتشت وذلك بحسب ما أعلنته محافظة سوهاج في بيان رسمي.

وبلغ طول محور دار السلام - أبوتشت 28 كيلومترًا على مساحة 12.5 كيلومتر في مركز دار السلام بسوهاج، و15.5 كيلومتر في مركز أبوتشت بمحافظة قنا.

- يقوم المحور بربط الطريق الزراعي الشرقي في مركز دار السلام بالطريق الصحراوي الغربي في مركز أبوتشت، ويمر عبر جسر فوق نهر النيل.

- يعتبر المحور شريانًا جديدًا للتنمية، ويسهم في تعزيز شبكة الطرق، وربط مراكز المحافظة بالمحافظات المجاورة، وتعزيز حركة الاستثمار والتجارة في المحافظة، بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.