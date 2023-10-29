وزير التعليم يناقش رسالة دكتوراه في جامعة كفر الشيخ

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور ياسر الجندي، عميد كلية التربية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ.

مناقشة رسالة دكتوراه

جاء ذلك على هامش مناقشة رسالة دكتوراه تحت عنوان «تطوير برنامج إعداد معلمي الكيمياء باللغة الإنجليزية في ضوء المعايير الدولية وأثره في تنمية مهارات معلم المستقبل»، والمقدمة من الباحثة هالة عمارة المدرس المساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم الفني، مناقشاً ورئيساً، والدكتور محمود عبد العزيز، أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم ووكيل كلية التربية السابق لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفي الشيخ، أستاذ المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا المعلومات بكلية التربية.

رئيس جامعة كفر الشيخ يوجه الشكر لوزير التربية والتعليم لزيارته الجامعة

وخلال اللقاء أعرب رئيس الجامعة، عن ترحيبه بالدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في رحاب جامعة كفر الشيخ، موجهاً له الشكر لتشريفه الجامعة، ومشاركته في مناقشة رسالة الدكتوراه.

وقدم رئيس جامعة كفر الشيخ شرحاً مبسطاً عن الجامعة، وما شهدته من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية، كما توجه بالشكر والتقدير إلى أعضاء لجنة الحكم والمناقشة، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الجامعة للتواصل والتنسيق والتعاون المتبادل مع كافة الوزارات والمؤسسات المختلفة بالدولة، بما يخدم طلبة الجامعة والعملية التعليمية.

وزير التربية والتعليم يشيد بجامعة كفر الشيخ

وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال اللقاء بالبحث العلمي، والذي يُساهم في إثراء الحياة العملية والعلمية، مشيدًا بجامعة كفر الشيخ، ودورها العلمي والبحثي باعتبارها منارة للعلم والمعرفة ونموذجًا مشرفًا بمحافظات الدلتا، وما تمتلكه من كوادر بشرية مؤهلة على أعلى مستوى، مؤكداً على دور الجامعة بصفتها شريك فى التنمية في تحقيق الرؤية التنموية، وتلبية أي احتياجات للبناء والتطوير، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أنّه فى ختام المناقشة قامت لجنة الحكم والمناقشة بمنح الباحثة درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز من كلية التربية جامعة كفر الشيخ.