«الوطنية للانتخابات» تحدد عدد ومهام لجان رصد مخالفات الدعاية في السباق الرئاسي

أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء استحقاق ديمقراطي جديد، إذ حددت الهيئة الوطنية للانتخابات عملية الاقتراع للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية أيام 1 و2 و3 ديسمبر، فيما تحددت أيام 10 و11 و12 ديسمبر للتصويت في الداخل.

28 لجنة لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، 28 لجنة على مستوى الجمهورية، لرصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 23 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024، وتحديد مهامها في التالي:

مهام لجان رصد مخالفات الانتخابات

- رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية التي تقع بنطاق كل محافظة، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر المقبل.

- تعد هذه اللجان تقاريرا تتضمن رصدًا لما تكتشفه من مخالفات.

- تعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مثبت بها حصرا للوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها كلما أمكن ذلك، ثم يقوم الجهاز التنفيذي بإعداد مذكرة بما تضمنته هذه التقارير من مخالفات، على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعمال شؤونه.