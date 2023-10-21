حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، طرق الدعاية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، موضحة أن الحملة الانتخابية تبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية لمرشحي رئاسة الجمهورية ورموزهم يوم الخميس الموافق 9 من شهر نوفمبر المقبل، على أن تتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج اعتبارًا من الساعة الثانية عشر صباحًا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الأربعاء الموافق 29 من نفس الشهر.

القرار رقم 15 لسنة 2023

ووفق القرار رقم 15 لسنة 2023 بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، فإن طرق الدعاية الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 تتمثل في الآتي:

- الاجتماعات المحدودة والعامة.

- الحوارات.

- نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية.

- وضع الملصقات واللافتات.

- استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية.

- أي نشاط يجيزه القانون.

تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في القرار، أنه للمرشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، وذلك في حدود المتاح فعليًا من الإمكانات وتلتزم وسائل الإعلام بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.

ونوهت إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يتولى مراجعة الحملة الانتخابية للمرشحين على أن يقدم تقريرًا بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يومًا من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة.