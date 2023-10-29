يحاول عدد من خريجي كليات الهندسة، الاستعلام عن الأوراق المطلوبة والإجراءات اللازمة للتقديم في وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، والتي جرى الإعلان عنها، ويبدأ التقديم لها الأربعاء 1 نوفمبر ولمدة 12 يومًا، بنظام التعاقد المؤقت، وفي إطار ذلك تقدم «الوطن» الأوراق المطلوبة والأجراءات اللازمة للتقديم في تلك الوظائف.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف شركة المياه ببني سويف

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف الشركة وهي كالتالي:

1- بطاقة الرقم القومي (وجهين) سارية .

2- المؤهل الدراسي المطلوب حسب اشتراطات الوظيفة المتقدم لها .

3- كارنيه عضوية نقابة المهندسين (وجهين) حديث .

4- شهادات الخبرة والمستندات المؤيدة لها حسب اشتراطات الاعلان .

5- شهادة ميلاد حديثه .

6- الموقف من التجنيد او ما يعادله بالنسبه للاناث حسب اشتراطات الاعلان .

7- صحيفة الحالة الجنائية حديثة لا تتجاوز مدة شهر في تاريخ صدور الاعلان .

8 - ايصال ايداع بمبلع 100جنيه فقط رسوم اداريه للتقديم على الحسابات المخصصة في بنوك مصر والقاهرة والبنك الأهلي.

التخصصات المطلوبة لوظائف شركة المياه في بني سويف

وحددت شركة المياه في بني سويف عدد من التخصصات المطلوبة لشغل الوظائف الشاغرة بنظام التعاقد المؤقت وهي:

1 ــ مهندس صيانة ميكانيكة

2ــ مهندس صيانة كهرباء قوى.

3 ــ مهندس تكنولوجيا معلومات "اتصالات وحاسبات"

شروط التقدم للوظائف الشاغرة في شركة المياه ببني سويف

وحددت شركة المياه في بني سويف عدد من الشروط والإجراءات اللازمة لشغل الوظائف الشاغرة وهي:

1 ــ مواعيد التقديم ابتداء من 1 نوفمبر 2023 وحتى الأربعاء 15 نوفمبر 2023، على أن يتم تقديم طلبات التقدم على الموقع الإليكتروني للشركة شاملة الأوراق والمستندات المطلوبة.

2 ــ ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عاما وقت تاريخ الإعلان، وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في التخصص المطلوب.

3 ــ أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس الهندسة في التخصصات المطلوبة من إحدى الجامعات المصرية.

4 ــ أن يكون المتقدم عضوا بنقابة المهندسين.

5 ــ أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها نهائيا أو مؤقتا كونه الابن الوحيد أو لم يصبه الدور وما يعادلها من شهادة الخدمة العامة بالنسبه للإناث.

6 ــ أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ومن أبناء محافظة بني سويف بناء على الرقم القومي محل الإقامة قبل تاريخ الإعلان وأن تكون البطاقة سارية.

7 ــ أن يكون المتقدم في وظيفة: مهندس ميكانيكي - مهندس كهرباء قوى، من الذكور فقط، ويقبل العمل بنظام الورادى المتغيرة في أي موقع من مواقع الشركة حسب حاجة العمل لكل فرع على حدة، ولا يحق له المطالبة بالنقل من الوظيفة أو الجهة التي سيتم التعاقد معها للعمل بها ولا يحق له الإجازة بدون أجر نهائيا طوال مده التعاقد.

8 ــ أن تكون مدة الخبرة المطلوبة خبرة عملية، مع تقديم شهاده الخبرة معتمدة والمستندات المؤيدة لها وأن تتفق مع طبيعة الوظيفه المعلن عنها وأن تكون تالية للقيد بالنقابة.

9 ــ يتم استبعاد أي طلب غير مستوفى المستندات المطلوبة ولا يلتفت لأي طلب يقدم بعد الموعد المحدد بالإعلان.

10 ــ أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين.

11 ــ تطبق أحكام لائحة نظام العاملين للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وإجراءات التوظيف الموحده والمعتمدة.

12 ــ اجتياز الاختبارت التي تقررها الشركة.