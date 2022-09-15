تفاصيل وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف.. الشروط والمؤهلات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، اليوم الخميس، حاجتها لشغل بعض الوظائف بنظام التعاقد، على أن يبدأ التقديم في 20 سبتمبر الجاري وينتهي في الرابع من شهر أكتوبر المقبل، على الموقع الإلكتروني للشركة.

وفي حال قبول المتقدم، يكون العمل بنظام التعاقد بعقد مؤقت لمدة 6 أشهر تحت الاختبار، ويتم التجديد بموافقة الطرفين، فيما عدا المحصلين حيث يتم التعاقد معهم بعقد وعمولة.

وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف

وتمثلت وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي المطلوبة في بني سويف في التالي:

1- كيميائي، ويشترط أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس علوم تخصص كيمياء حيوية، وكيمياء نبات، وكيمياء حيوان، وكيمياء خاص، وميكروبيولوجي.

2- أخصائي خدمة عملاء ومشتركين، ويشترط في المتقدم أن يكون حاصلا على بكالوريوس تجارة إنجليزي.

3- أخصائي إعلام خريج بكالوريوس إعلام.

4 - أخصائي علاقات عامة خريج بكالوريوس خدمة إجتماعية.

5- أخصائي خدمة عملاء الخط الساخن الحصول على مؤهل عالي مناسب .

6- فني معمل خريج معهد فني صحي شعبة معامل.

7- فني عدادات الحصول على دبلوم صنايع او معهد صناعي.

8- محصل بالعمولة دبلوم تجارة او معهد فني تجاري.

9- حرفي ميكانيكا سيارات، كهرباء سيارات، سباك، غواص.

10- عامل صرف أو مياه.

موعد التقديم في وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي

حددت شركة مياه بني سويف موعد التقديم بالوظائف المطلوبة بالشركة حيث يبدأ التقديم في الثلاثاء 20 سبتمبر الجاري وينتهي الثلاثاء 4 أكتوبر المقبل، ويتم الاطلاع والتقديم من خلال رابط موقع الشركة التالي اضغط هنا.

شروط التقدم لوظيفة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف

1- اجتياز الاختبار التحريري، على أن لا تقل درجة النجاح عن 70%.

2- يتم إعلان اسماء من وقع عليهم الاختيار ومواعيد الاختبارات التحريرية والشفوية والنتائج النهائية على الموقع الرسمي للشركة، ولن يتم التواصل إلا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة.

3- يتم شغل الوظيفة المعلن عنها حسب الأسبقية الواردة والترتيب النهائي لنتيجة الاختبارات التحريرية والشفوية المعلن عنها، وكذلك المقابلة الشخصية طبقاً للائحة.

4- يتم التعاقد مع من وقع عليهم الاختيار بعقد مؤقت لمدة 6 أشهر تحت الاختبار، على أن يتم التجديد بموافقة الطرفين فيما عدا المحصلين عقد بالعمولة.