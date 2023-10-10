شركة مياه بني سويف ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، برئاسة المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار.

اجتماع لقيادات «شركة المياه» في بني سويف

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الإدارة مع قطاع التشغيل والصيانة ومديري عموم الفروع و نوابهم، لمناقشة الاستعداد التام للشركة بجميع فروعها لمواجهة موجات الطقس السيئ، وأكدت رئيس مجلس إدارة شركة مياه بني سويف رفع درجة التأهب والاستعداد التام.

وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء، وتشمل تطهير جميع بالوعات الأمطار، وإصلاح أي تلفيات بخطوط صرف الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، بالإضافة إلى صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، وضع خطط لتمركز المعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري.

رفع درجة التأهب ومتابعة الخط الساخن 125

كما تضمنت الاستعدادات، تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق المتضررة، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، مع الحفاظ على التنسيق بين غرف طوارئ الشركة وغرف عمليات المحافظة والجهات المعنية، حيث تتلقى الشركة شكاوى واستفسارات المواطنين من خلال خدمة الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة من أي تليفون على مستوى الفروع.