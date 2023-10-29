«إكسترا نيوز»: وفد المحكمة الدولية الجنائية يعقد مؤتمرا بشأن الأحداث في غزة

استعرض عوض الغنام، مراسل قناة «إكسترا نيوز» بمعبر رفح أبرز المستجدات والمشاهد لوصول وفد من المحكمة الجنائية الدولية، والذي سيتحدث عن طبيعة الزيارة بأحد الفنادق بالقاهرة.

دخول وفد المحكمة الدولية الجنائية اليوم على المشهد لأحداث غزة

وأضاف الغنام، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن دخول المحكمة الدولية الجنائية اليوم على المشهد والوقوف على ما يحدث في غزة، أمل طال انتظاره، خاصة أنه تمت تنحية الملف الفلسطيني مرتين منذ 2014 وفي عام 2021».

جرائم الحرب

وتابع: «المدعي العام يحضر اليوم لتسلم الملف الكامل من قبل رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، بكل ما قامت به إسرائيل من جرائم الحرب، وأن العدد النهائي للشهداء تجاوز الـ8000 شهيد، في حين تخطت الإصابات 20 ألف جريح.