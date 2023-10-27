تجدد القصف الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني كتب: شريف سليمان 03:52 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023 قصف معبر رفح أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، تجدد القصف الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: دخول أكثر من 80 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح حتى اليوم جومانا ماهر: معبر رفح شريان رئيسي لمرور المساعدات الإنسانية للفلسطينيين مسلم: مشكلة معبر رفح تكمن في الجانب الفلسطيني والذي يتعرض للقصف دائما من قبل إسرائيل السفير الكويتي: نشكر مصر على سرعة تسلم المساعدات وإرسالها لغزة عبر معبر رفح أستاذ في العلوم السياسية: زيارة جوتيريش إلى معبر رفح غيرت موقفه تجاه غزة «إكسترا نيوز»: المساعدات المصرية والدولية لغزة تصل معبر رفح على مدار الساعة استعدادات مكثفة لنقل 20 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح قصف مدفعي معبر رفح رفح بقلم شريف سليمان