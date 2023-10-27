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تجدد القصف الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني

كتب:

شريف سليمان
03:52 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
قصف معبر رفح

قصف معبر رفح

أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، تجدد القصف الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

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بقلم شريف سليمان