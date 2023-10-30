تفاصيل وشروط إجراء مناقصتين عامتين بديوان عام محافظة المنيا

أعلنت إدارة التوريدات العامة للشئون المالية بديوان عام محافظة المنيا عن إجراء مناقصتين عامتين، الأولى لعملية توريد قطع غيار سيارات، والثانية لعملية توريد إطارات كاوتش وبطاريات.

وقال مسئول بديوان عام محافظة المنيا، إن المناقصة الأولى رقمها 2 وستكون بجلسة الأحد 5 نوفمبر 2023، وقيمة التأمين المؤقت: 10,300 جنيه مصري، المناقصة الثانية رقمها 3، وجلسة المناقصة الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 وقيمة التأمين المؤقت: 12,300 جنيه مصري.

إجراءات تقديم العطاءات

وتقدم العطاءات إلى إدارة التوريدات بديوان عام محافظة المنيا داخل مظروفين، أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، وكلاهما باسم سكرتير عام محافظة المنيا.

والمظروف الفني: يرفق به التأمين المؤقت بقيمة 10,300 جنيه مصري أو 12,300 جنيه مصري حسب المناقصة، ويسدده مقدم العطاء بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان.

والمظروف المالي: يحتوى على قائمة الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتكون الأسعار بالتفقيط والحسابات.

كراسة الشروط والمواصفات

وتُطلب كراسة الشروط والمواصفات من مخازن ديوان عام المحافظة مقابل 351 جنيها مصريا، إذ قواعد المناقصة أن تخضع المناقصتان لجميع الشروط والقواعد المنصوص عليها بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018.