دبلوماسي روسي يرجح إطلاق سراح 8 محتجزين لدى حماس في غزة

كشف مصدر دبلوماسي روسي، اليوم الأحد، عن أنه من الممكن جداً إطلاق سراح ثمانية مواطنين يحملون الجنسية الروسية، ضمن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

فرصة للإفراج عن المحتجزين

وقال المصدر الروسي، في تصريح لوكالة «تاس» الروسية للأنباء، التي لم تكشف عن هوية الدبلوماسي، إن «الفرصة موجودة، ويتم إجراء الجهود اللازمة لتحقيقها».

ومن جهتها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، هذا التصريح بقولها: «روسيا لا تدخر جهداً من أجل إطلاق سراح المحتجزين الذين تحتجزهم حركة حماس، نبذل قصارى جهدنا في كافة المسارات».

عمل سياسي للإفراج عن المحتجزين

وأضافت: «أولاً هناك عمل سياسي روسي في الأمم المتحدة، للضغط من أجل تحقيق الأمر الأكثر أهمية، وهو وقف إطلاق النار والعنف، لتحقيق ما يسمى عموماً بخفض التصعيد».

وأكد المبعوث الرئاسي الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الأفريقية ونائب وزير الخارجية، ميخائيل بوردانوف، في وقت سابق، أن ممثلي حماس تعهدوا بالإفراج عن 8 روس من بين المحتجزين.