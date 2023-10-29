روسيا تكبد أوكرانيا خسائر فادحة و«ترامب» يصف «بايدن» بالفاسد

شهدت عددا من الدول حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية، أحداثا هامة، تزامنا مع قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، كان من أهمها تكبيد القوات الروسية لأوكرانيا خسائر في ساحة الميدان، وتصريحات «بكين» حول اللقاء بين رئيس البلاد ونظيره الصيني في سان فرانسيسكو خلال الفترة المقبلة.

البداية مع الأزمة الأوكرانية، التي بدأت منذ 24 فبراير 2022، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، فقدان القوات الأوكرانية نحو 230 جنديا في يوم واحد في اتجاهات كوبيانسك وكراسني ليمان، كما أعلنت عن تدمير مركز قيادة اللواء 79 ومركز اتصالات اللواء 66 الأوكرانيين، فيما دمرت الدفاعات الجوية الروسية، هدفاً جويًا فوق مقاطعة روستوف الروسية دون وقوع إصابات، وفقا لما أعلنه حاكم مقاطعة، فاسيلي جولوبيف.

تدمير رتل عسكري أوكراني

دمرت وحدات من «الفوج 1430» الروسي، رتلا عسكريا أوكرانيا يتضمن مدرعات غربية الصنع، عبارة عن دبابتين «ليوبارد» ومركبتي قتال للمشاة «برادلي» خلال محاولة هجوم فاشلة شنتها القوات الأوكرانية على «محور زابوريجيا»، كما دمرت مسيرة روسية «لانتسيت»، مدفعًا أوكرانيًا من طراز «دانا» التشيكي الصنع.

وفي كوريا الشمالية، انتقدت وزيرة الخارجية، «تشوي سون هي»، البيان الثلاثي الذي أصدرته جارتها الجنوبية ‏والولايات المتحدة واليابان، الذي يدين نقل النظام المنعزل للأسلحة إلى روسيا، واصفة البيان بأنه لا أساس له.

ترامب يهاجم بايدن ويصفه بالفاسد

وفي الولايات المتحدة، هاجم رئيس البلاد السابق دونالد ترامب 77 عاما، بعبارات شديدة خلفه جو بايدن 80 عاما، واستهزأ «ترامب» المرشح للانتخابات الرئاسية في 2024، بايدن، ووصفه خلال مناسبة انتخابية في مدينة نيفادا بولاية آيوا الواقعة في الغرب الأوسط الأمريكي، بأنه غير كفء وفاسد، وأعاد ذكر أخطائه بشكل ساخر.

من جانبه، شبه الصحفي البريطاني، تيم ستانلي، في مقال، السياسيين الأمريكيين بمجموعة من المهرجين الذين يقودون بلادهم إلى الانهيار.

وفي الصين، قال وزير الخارجية، «وانج يي»، إن الطريق إلى قمة سان فرانسيسكو المقرر عقدها بين شي جين بينج ونظيره الأمريكي، جو بايدن، خلال الفترة المقبلة لن يكون سهلا.

وكان «يي» أجرى في وقت سابق، محادثات مع أعضاء المجتمع الاستراتيجي الأمريكي، خلال زيارته إلى واشنطن.

بدوره، نوه المتحدث باسم السفارة الصينية لدى «واشنطن»، ليو بينجيو، عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، إلى إن الوزير «وانج يي»، أشار خلال هذه الزيارة، إلى الاتفاق بين البلدين على بذل جهود مشتركة لعقد اجتماع بين بينج وبايدن في سان فرانسيسكو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

انطلاق انتخابات «مجلس الشورى» بسلطنة عمان

عربيا، بدأ العمانيون، صباح اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في 63 ولاية، لانتخاب 90 عضوًا من بين 843 مرشحا بينهم 31 امرأة في انتخابات «مجلس الشورى»، وأدلي نحو 753 ألفا و690 ناخبا، بأصواتهم بداية من الثامنة صباح اليوم الأحد وحتى السابعة مساءً، فيما أدلى منهم 13 ألفًا و843 بأصواتهم خارج السلطنة.