موعد صرف زيادة منحة المعاشات بعد تصديق الرئيس السيسي.. «بأثر رجعي»

تزامنًا مع نهاية شهر أكتوبر الجاري، ينتظر مستحقو المعاشات، البالغ عددهم 11 مليون مواطن، موعد صرف زيادة منحة المعاشات بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون الخاص بها، وذلك بعد توجيهه بزيادة العلاوة الاستثنائية للمعاشات إلى 600 جنيه بدلًا من 300، خلال زيارته لقرية سدس الأمراء بمحافظة بني سويف يوم 16 سبتمبر الماضي.

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 بالزيادة الاستثنائية

ومن المقرر لموعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 بالزيادة الاستثنائية، سيكون يوم الأربعاء الموافق 1 من شهر نوفمبر 2023، وبأثر رجعي لشهر أكتوبر، وذلك بالزيادة الموجه بها من قبل الرئيس السيسي.

طرق صرف معاشات شهر نوفمبر 2023

الجدير بالذكر، أن هناك عدة طرق لصرف معاشات شهر نوفمبر 2023، ومنها: «مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، ومنافذ شركات فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة».

زيادة معاشات شهر نوفمبر 2023

ونستعرض في السياق التالي، كيفية حساب زيادة المعاشات لشهر نوفمبر 2023:

- من يتقاضى 1500 جنيه سيتقاضى 1800 جنيه.

- من يتقاضى 1700 جنيه سيتقاضى 2000 جنيه.

- من يتقاضى 2000 جنيه سيتقاضى 2300 جنيه.

- من يتقاضى 2300 جنيه سيتقاضى 2600 جنيه.

- من يتقاضى 2600 جنيه سيتقاضى 2900 جنيه.

- من يتقاضى 2900 جنيه سيتقاضى 3200 جنيه.

- من يتقاضى 3200 جنيه سيتقاضى 3500 جنيه.

- من يتقاضى 3500 جنيه سيتقاضى 3800 جنيه.

- من يتقاضى 3800 جنيه سيتقاضى4100 جنيه.

- من يتقاضى 4100 جنيه سيتقاضى 4400 جنيه.

- من يتقاضى 4400 جنيه سيتقاضى 4700 جنيه.