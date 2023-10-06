هل تُصرف معاشات نوفمبر بالزيادة الجديدة؟.. «التأمينات» توضح

منذ اللحظة الأولى من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة المرتبات وزيادة علاوة غلاء المعيشة للموظفين في القطاع العام وأصحاب المعاشات، ينتظر الكثير من المواطنين، صرف تلك الزيادة المقررة، التي يفصلنا عنها أيام قليلة.

ويهتم أصحاب المعاشات، بمعرفة هل سيتم صرف زيادة علاوة علاء المعيشة مع معاشات شهر نوفمبر أم لا، لذلك نستعرض من خلال هذا التقرير، توضيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حول صرف زيادة علاوة غلاء المعيشة الجديدة مع معاش شهر نوفمبر، وكيف يتم صرفها بعد إعلان تطبيق الزيادة بدءًا من 1 أكتوبر، كالتالي:

هل تُصرف معاشات نوفمبر بالزيادة الجديدة؟

وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة علاوة غلاء المعيشة لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه، على أنَ تُطبق الزيادة بدءًا من 1 أكتوبر، الأمر الذي يشير إلى إمكانية صرف زيادة علاوة غلاء المعيشة للموظفين العاملين في القطاع العام، مع مرتبات شهر أكتوبر.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّ زيادة علاوة غلاء المعيشة المقررة من الحكومة، ستُصرف عن شهر أكتوبر بأثر رجعي مع معاشات شهر نوفمبر، ما يعني أنّ أصحاب المعاشات سيحصلون على مبلغ 600 جنيه علاوة شهر أكتوبر و600 جنيه أخرى.