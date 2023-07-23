مصار بـ«التموين»: لا صحة لإلغاء نقاط الخبز.. و10 قروش لكل رغيف متروك

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدم صحة ما يتردد بشأن إلغاء نقاط الخبز لأصحاب البطاقات التموينية، ممن يستفيدون من منظومة صرف سلع تموينية إضافية شهريًا مقابل ما يتم تركه من أرغفة العيش المستحقة لهم لتحويلها إلى نقاط تستبدل بها السلع.

فارق نقاط الخبز

وأصافت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ وزارة التموين مستمرة في إدراج 10 قروش لكل بطاقة تموينية على كل رغيف عيش بلدي لا يُصرف من حصة الخبز للبطاقة؛ لتتحول عدد الأرغفة المتروكة إلى نقاط تُصرف بها سلع تموينية إضافية من السلع المتاحة والمتوفرة لدى منفذ البقال.

منظومة دعم الخبز

يندرج تحت منظومة دعم الخبز 72 مليون مواطن يصرفون الخبز المدعم يوميًا، مقيدين على 23 مليون بطاقة، وتنتج لهم وزارة التموين ما يقرب من 270 مليون رغيف بلدي يوميًا لسد حاجة حصة أصحاب البطاقات التموينية من الخبز المدعم.