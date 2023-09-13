وزير التموين يوجّه بتشكيل لجان للرقابة على جودة ‏إنتاج رغيف الخبز

وجّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، مديري المديريات في المحافظات، بالاهتمام بجودة ‏المنتج في رغيف الخبز والسلع التموينية والدقيق، مطالبا بتشكيل ‏لجان ووضع خطط أسبوعية لمناطق الاستهداف، سواء للمطاحن أو مخازن ‏السلع التموينية أو المخابز.

تغيير أعضاء اللجان شهريا

وأكد وزير التموين، ضرورة تحريك اللجان وتغيير أعضائها من مكان ‏لآخر، في مدة لا تتعدى الشهر لكل لجنة بكل منطقة، مشددا على توجيه إنذار للمخالف مرة واثنين والثالثة يتم الغلق لكل ‏من لا يلتزم بمعايير الجودة في الإنتاج، مشيرا إلى أنّ الدولة تدفع 127 مليار ‏سنويا لدعم الخبز والسلع التموينية ومنها 91 مليار للخبز فقط.

وشدد المصيلحي، على مديريات التموين، بالمرور ‏الدائم من خلال اللجان المُشكلة على المخابز عبر المخطط الموضوع يوميًا، و‏التشديد على رئيس اللجنة لمتابعة جودة رغيف الخبز المدعم من الدولة ‏للمواطن والتي تتحمله الدولة تكلفة إنتاج تقدر بـ90 قرشًا للرغيف الواحد.

إنتاج الدقيق

وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنّ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وجّه مديري المديريات بالمرور الدائم من خلال ‏اللجان المُشكلة بكل مديرية على المطاحن للتأكد من إنتاج دقيق مطابق ‏للمواصفات، ومخازن الجملة للتأكد من جودة السلع التي تصرف للمواطن ‏على بطاقة الدعم، والتزام أمين العهدة بصرف السلع لمنافذ الصرف والحفاظ على ‏جودتها.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أنّ توجيهات وزير التموين للمديريات، شملت ‏ضرورة تسجيل جميع المتعاملين في الأرز الشعير والأبيض بالمديرية، سواء كانت ‏مضارب أو فراكات أو مخازن أو خطوط إنتاج وكتابة السعر على السلعة والمنشأ وتاريخ الإنتاج أيضًا.

وطالب ‏وزير التموين، ‏مديري المديريات بإلزام الجهات والكيانات بتقديم التراخيص اللازمة، وإلا ‏يتم غلق أي منشأة تتعامل مع الأرز دون وجود تراخيص لازمة من سجل ‏تجاري وبطاقة ضريبية وكل التراخيص اللازمة، لمعرفة أماكن الانشطة ‏التجارية المتعاملة في الأرز، مؤكدا أنّ إنتاجية فدان الأرز هذا العام كبيرة إضافة إلى زيادة المساحة ‏المنزرعة، ما ينعكس على أسعار الأرز هذا ‏العام.

وأشاد الدكتور علي المصيلحي، بمشروع جمعيتي باعتباره من المشروعات الناجحة التي نفذتها الوزارة في السنوات الأخيرة، وتكمن أهميته في تحقيق المستهدف منه بزيادة عدد المنافذ وعمل شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة، وتوفير فرص العمل للشباب، ومساهمة المنافذ في تقديم السلع التموينية والغذائية للمواطنين جنبًا إلى جنب مع المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين.