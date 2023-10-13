مجلة جامعة مطروح للعلوم التربوية والنفسية تحصل على أعلى تقييم علمي

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الجمعة، إن مجلة الجامعة للعلوم التربوية والنفسية التي تصدرها كلية التربية حصلت على سبعة نقاط، وهو أعلى تقييم طبقًا للمجلات المصرية والمحلية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات والتي تقدم محتوي علمي متخصص.

الاهتمام بالمجلات العلمية

وهنأ رئيس جامعة مطروح جميع القائمين على المجلة، مؤكدًا حرص الجامعة على الاهتمام بالمجلات العلمية، بما يساهم في وضع الجامعة في المكانة العلمية التي تستحقها ورفع ترتيبها في التصنيفات الدولية.

دعم الباحثين والبحث العلمي

ومن جانبه توجه الدكتور أيمن مصطفى القائم بأعمال عميد كلية التربية وجميع القائمين على المجلة، بخالص الشكر والتقدير لقيادات جامعة مطروح واهتمامهم بالمجلات العلمية، ودعمهم الدائم للباحثين وللبحث العلمي بالجامعة، متمنين دوام التقدم والرقي لجامعة مطروح تحت قيادته.

6 مجلات علمية تصدر من جامعة مطروح

وأوضح رئيس جامعة مطروح أن الجامعة تصدر ست مجلات علمية إلكترونية مُحكمة، وتشمل مجلة جامعة مطروح للعلوم التربوية، ومجلة العلوم التطبيقية الرياضية، مجلة JDEA بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية، ومجلة مطروح للطب البيطري، ومجلة السياحة والضيافة والتراث(JTHH)، ومجلة «Journal of Applied Geosciences and Energy»، بكلية علوم البترول والتعدين.