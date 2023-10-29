اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. على أرض فلسطين ما يستحق الحياة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-«السيسي» يوجِّه باستكمال مشروعات الإنتاج الزراعي

-الرئيس: هدفنا رفع معدلات النمو وتحسين مستويات معيشة المواطنين وتحقيق الأمن الغذائى وبناء القدرة الشاملة للدولة

- على أرض فلسطين ما يستحق الحياة

- أهالي «غزة» مع عودة الاتصالات للقطاع: «لسّه عايشين»

- مصر تُحذّر من عواقب «وخيمة» بسبب سياسة العقاب الجماعي.. و«شكري»: يجب تجنيب المدنيين ويلات التصعيد وندعو إلى هدنة

- إشادات دولية بالدور المصري في إغاثة «غزة».. والمتطوعون: نعمل على مدار الساعة لتجهيز الشاحنات.. وسائقون: القصف لن يُرهبنا

- «حصيلة العدوان»: 8005 شهداء بينهم 2000 طالب و3342 طفلاً.. و«أبوالغيط»: إسرائيل تطبّق سياسة «الأرض المحروقة»

- جنوب سيناء.. جوهرة أرض الفيروز

- تنفيذ خطط للاهتمام بالسياحة الدينية والعلاجية

- الحكومة: نهضة شاملة بالتوسّع في إنشاء مدارس وتحقيق حلم السيناوية بـ«جامعة أهلية ودولية»

- «التجلي الأعظم».. مشروع سياحي عالمي ومزار روحاني بالوادي المقدس باستثمارات 4 مليارات جنيه

- المحافظ: شرم الشيخ أول مدينة صديقة للبيئة بالشرق الأوسط.. و31 مشروعا للحد من الانبعاثات

- الحكومة: نعمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية

- «الري»: التشغيل الأحادي للسد الإثيوبي خطر وجودي

- «سويلم»: هناك تفاؤل حذر في المفاوضات.. ومساعٍ للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم

- د. محمد البدري يكتب: أصبحنا نمتلك الحقيقة..!

- سحر الجعارة تكتب: يعني إيه كلمة وطن؟

- صلاح البلك يكتب: ليست الحرب الأخيرة

- الحسم يوم الأربعاء في استاد القاهرة

- الأهلي يخسر بهدف أمام صن داونز في نصف نهائي الدوري الأفريقي.. و«أكرم» يعود بعد غياب 313 يوما

نقاشات مستمرة في مجلس الزمالك لحسم مصير «أوسوريو»

الصفحة الثانية

- على أرض فلسطين ما يستحق الحياة

- شباب «التحالف الوطني»: نعمل على مدار الساعة لتجهيز المساعدات

- «راجح»: هدفنا تسريع دخول المعونات.. و«سامي»: نساند الأشقاء.. و«الجوهري»: تواصُل القصف يدفعنا إلى بذل مزيد من الجهد.. و«منار»: فلسطين قضية كل العرب

- «السائقون»: القصف لن يُرهبنا وسنعود بمساعدات جديدة

- «رجب»: نحن خلف القيادة السياسية في كل خطوة.. و«فايز»: لو طُلبت مني العودة مرة أخرى سأعود

- إشادات دولية بالدور المصري في إغاثة أهالي قطاع غزة

-«الصحة العالمية»: جهود متواصلة على مدار الساعة.. و«يونيسيف»: أرسلنا 8 شاحنات لـ«رفح»

-مقال رأي لـ د. محمد صلاح، بعنوان: أصبحنا نتملك الحقيقة..!

-مقال رأي لـ سحر الجعارة، بعنوان: يعني إيه كلمة وطن؟

الصفحة الثالثة

- مصر تحذر من سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين

- «شكري»: يجب تجنيب المدنيين ويلات التصعيد تحت مبررات مغلوطة بمسميات حق الدفاع عن النفس أو مقاومة الإرهاب.. وندعو لهدنة إنسانية فورية في القطاع

- «حصيلة العدوان» 8005 شهداء.. و«القاهرة الإخبارية»: اتصالات مصرية مكثفة لوقف النار

- الأمين العام للأمم المتحدة: نوجه نداءً أخيراً لإنهاء كابوس إراقة الدماء

- بعد 34 ساعة من الجحيم.. الاتصالات تعود إلى «غزة».. والأهالي: «لسه عايشين»

- «الجعفراوي»: وثّقنا مجازر الاحتلال بهواتفنا لبثها فور عودة الإنترنت

- الاتحادات المهنية العربية تطالب المجتمع الدولي بالعمل لوقف إطلاق النار

- النقابات المصرية تخاطب الاتحاد الأوروبي والسفارات للتنديد بالجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.. ويستنكرون استهداف المدنيين وسياسات التهجير القسر

-مقال رأي لـ صلاح البلك، بعنوان: ليست الحرب الأخيرة

الصفحة الرابعة

-جنوب سيناء.. مشروعات سياحية وصحية وتعليمية بأرض الفيروز

- تنفيذ خطط للاهتمام بالسياحة الدينية والعلاجية.. و«التجلي الأعظم» في المقدّمة

- حققنا نهضة شاملة بالتوسّع في إنشاء مدارس جديدة

-«عقل»: إنهاء كل أعمال الصيانة بإجمالى 1187 فصلاً دراسياً داخل 249 مدرسة.. وورش لتدريب المعلمين.. وجميع الإدارات تسهم في توفير الأنشطة المختلفة

- و«الجامعي».. الحكومة حقّقت حلم السيناوية بـ«جامعة أهلية ودولية»

- رئيس «جامعة سلمان»: لها فروع في 3 مدن ونُقدّم 56 برنامجاً أكاديمياً في 17 مجالاً

- «التجلي الأعظم».. مشروع سياحي عالمي في سانت كاترين

- «العنانى»: مزار روحاني بالوادي المقدس بـ4 مليارات جنيه واستحداث حديقة متحفية باستراحة للسيارات

- شرم الشيخ أول مدينة صديقة للبيئة بالشرق الأوسط

-«فودة»: 31 مشروعاً للحد من الانبعاثات الكربونية واستخدام الطاقة الشمسية والنقل الذكي والحلول الرقمية

الصفحة الخامسة

- الصحة».. طفرة بالخدمات وخطط لتحويل المحافظة لـ«عاصمة سياحة علاجية»

-«عريضة»: «التأمين الشامل» يواكب المعايير العالمية والدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين.. ولجنة للإعاقة البصرية وتجهيزات على أعلى مستوى

- «رخا»: تقديم 670 ألف خدمة لمنتفعي التأمين خلال عامين.. وإطلاق قوافل بالتجمعات البدوية والوديان الجبلية

- «المياه والصرف».. اهتمام بالتوسع في محطات التحلية لتحقيق التنمية

- «حنان»: افتتاح «برك الأكسدة» في العيد القومي ومحطة «صرف طابا» بعد تسلم المخطط العمراني

- والأهالى: العلاج بأجر رمزي.. والخدمة بـ«التأمين» عالية المستوى

- «سرور»: «عملت الأشعات والتحاليل ومادفعتش غير جنيه واحد».. و«سمير»: «أجريت جراحة الغضروف بمبلغ بسيط»

- «شطا»: 365 ألف فدان قابلة للزراعة بجانب مساحات «النباتات الطبية والعطرية»

- وكيل «الزراعة»: المياه الجوفية والأمطار موارد مائية أساسية لري الأراضي

- «الإسكان».. إنارة 15 تجمّعاً سكنياً وتوصيل الكهرباء للمشروعات

- «حسني»: موزّع طاقة لخدمة أكثر من 3 آلاف أسرة في «ابني بيتك» بمدينة طور سيناء

الصفحة السادسة

-مقال رأي لـ د. يوسف عامر، بعنوان: مقومات الإسلام (1)

- طلاب الجامعات والعمال والتمريض والخدمات الإدارية يدعمون «السيسي» لفترة رئاسية جديدة

- «فوزي»: حريصون على التواصل مع كل أطياف المجتمع والاستماع لآراء الشباب والاهتمام بمطالبهم ومقترحاتهم

- المرشحون يسابقون الزمن لعرض برامجهم الانتخابية على المواطنين

- «زهران» يعرض رؤيته على أهالي الإسكندرية.. و«يمامة»: التغيير ضرورة.. و«التنسيقية»: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

- سماء سليمان: المرشح عبدالفتاح السيسي الاختيار الأنسب حاليا.. دعَم المرأة وتبنى الموهوبين ومنح الشباب فرصة للقيادة

-وكيل «الشئون الخارجية بالشيوخ»: نسبة الإقبال على الصناديق قد تفوق التوقعات

الصفحة السابعة

- «الحسم يوم الأربعاء».. الأهلي يخسر بهدف أمام صن داونز في نصف نهائي الدوري الأفريقي

«الشناوي» ينقذ مرماه.. و«أكرم» يعود للمشاركة بعد غياب 313 يوما

-رصاصة الرحمة.. نقاشات مستمرة في مجلس الزمالك لحسم مصير «أوسوريو»

-اختيارات أولية للمحترفين.. 9 لاعبين في القائمة استعدادا لتصفيات المونديال و«فيتوريا» يطلب تطبيق لائحة مالية جديدة داخل المنتخب

- صفقة من ذهب.. «بيلينجهام» يكتب التاريخ مع الريال في «كلاسيكو الأرض» على حساب برشلونة.. صاحب الـ20 عاماً مرشح لجائزة «الجولدن بوى»

الصفحة الثامنة

- حكومات دعمت الاحتلال وشعوبها هتفت: تحيا فلسطين

-أكتوبر الوردي.. دعم نفسى لمريضات سرطان الثدي: الابن سند

- «عوض» أنقذني.. «على باب العمارة» بداية جديدة لـ«نفادي»

- «هلا» فقدت عائلتها في غزة فضاعت فرحتها بـ«طب المنصورة»