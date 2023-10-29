اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. على أرض فلسطين ما يستحق الحياة
كتب:
محمد عزالدين
07:25 م | الأحد 29 أكتوبر 2023
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
-«السيسي» يوجِّه باستكمال مشروعات الإنتاج الزراعي
-الرئيس: هدفنا رفع معدلات النمو وتحسين مستويات معيشة المواطنين وتحقيق الأمن الغذائى وبناء القدرة الشاملة للدولة
- على أرض فلسطين ما يستحق الحياة
- أهالي «غزة» مع عودة الاتصالات للقطاع: «لسّه عايشين»
- مصر تُحذّر من عواقب «وخيمة» بسبب سياسة العقاب الجماعي.. و«شكري»: يجب تجنيب المدنيين ويلات التصعيد وندعو إلى هدنة
- إشادات دولية بالدور المصري في إغاثة «غزة».. والمتطوعون: نعمل على مدار الساعة لتجهيز الشاحنات.. وسائقون: القصف لن يُرهبنا
- «حصيلة العدوان»: 8005 شهداء بينهم 2000 طالب و3342 طفلاً.. و«أبوالغيط»: إسرائيل تطبّق سياسة «الأرض المحروقة»
- جنوب سيناء.. جوهرة أرض الفيروز
- تنفيذ خطط للاهتمام بالسياحة الدينية والعلاجية
- الحكومة: نهضة شاملة بالتوسّع في إنشاء مدارس وتحقيق حلم السيناوية بـ«جامعة أهلية ودولية»
- «التجلي الأعظم».. مشروع سياحي عالمي ومزار روحاني بالوادي المقدس باستثمارات 4 مليارات جنيه
- المحافظ: شرم الشيخ أول مدينة صديقة للبيئة بالشرق الأوسط.. و31 مشروعا للحد من الانبعاثات
- الحكومة: نعمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية
- «الري»: التشغيل الأحادي للسد الإثيوبي خطر وجودي
- «سويلم»: هناك تفاؤل حذر في المفاوضات.. ومساعٍ للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم
- د. محمد البدري يكتب: أصبحنا نمتلك الحقيقة..!
- سحر الجعارة تكتب: يعني إيه كلمة وطن؟
- صلاح البلك يكتب: ليست الحرب الأخيرة
- الحسم يوم الأربعاء في استاد القاهرة
- الأهلي يخسر بهدف أمام صن داونز في نصف نهائي الدوري الأفريقي.. و«أكرم» يعود بعد غياب 313 يوما
نقاشات مستمرة في مجلس الزمالك لحسم مصير «أوسوريو»
الصفحة الثانية
- على أرض فلسطين ما يستحق الحياة
- شباب «التحالف الوطني»: نعمل على مدار الساعة لتجهيز المساعدات
- «راجح»: هدفنا تسريع دخول المعونات.. و«سامي»: نساند الأشقاء.. و«الجوهري»: تواصُل القصف يدفعنا إلى بذل مزيد من الجهد.. و«منار»: فلسطين قضية كل العرب
- «السائقون»: القصف لن يُرهبنا وسنعود بمساعدات جديدة
- «رجب»: نحن خلف القيادة السياسية في كل خطوة.. و«فايز»: لو طُلبت مني العودة مرة أخرى سأعود
- إشادات دولية بالدور المصري في إغاثة أهالي قطاع غزة
-«الصحة العالمية»: جهود متواصلة على مدار الساعة.. و«يونيسيف»: أرسلنا 8 شاحنات لـ«رفح»
-مقال رأي لـ د. محمد صلاح، بعنوان: أصبحنا نتملك الحقيقة..!
-مقال رأي لـ سحر الجعارة، بعنوان: يعني إيه كلمة وطن؟
الصفحة الثالثة
- مصر تحذر من سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين
- «شكري»: يجب تجنيب المدنيين ويلات التصعيد تحت مبررات مغلوطة بمسميات حق الدفاع عن النفس أو مقاومة الإرهاب.. وندعو لهدنة إنسانية فورية في القطاع
- «حصيلة العدوان» 8005 شهداء.. و«القاهرة الإخبارية»: اتصالات مصرية مكثفة لوقف النار
- الأمين العام للأمم المتحدة: نوجه نداءً أخيراً لإنهاء كابوس إراقة الدماء
- بعد 34 ساعة من الجحيم.. الاتصالات تعود إلى «غزة».. والأهالي: «لسه عايشين»
- «الجعفراوي»: وثّقنا مجازر الاحتلال بهواتفنا لبثها فور عودة الإنترنت
- الاتحادات المهنية العربية تطالب المجتمع الدولي بالعمل لوقف إطلاق النار
- النقابات المصرية تخاطب الاتحاد الأوروبي والسفارات للتنديد بالجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.. ويستنكرون استهداف المدنيين وسياسات التهجير القسر
-مقال رأي لـ صلاح البلك، بعنوان: ليست الحرب الأخيرة
الصفحة الرابعة
-جنوب سيناء.. مشروعات سياحية وصحية وتعليمية بأرض الفيروز
- تنفيذ خطط للاهتمام بالسياحة الدينية والعلاجية.. و«التجلي الأعظم» في المقدّمة
- حققنا نهضة شاملة بالتوسّع في إنشاء مدارس جديدة
-«عقل»: إنهاء كل أعمال الصيانة بإجمالى 1187 فصلاً دراسياً داخل 249 مدرسة.. وورش لتدريب المعلمين.. وجميع الإدارات تسهم في توفير الأنشطة المختلفة
- و«الجامعي».. الحكومة حقّقت حلم السيناوية بـ«جامعة أهلية ودولية»
- رئيس «جامعة سلمان»: لها فروع في 3 مدن ونُقدّم 56 برنامجاً أكاديمياً في 17 مجالاً
- «التجلي الأعظم».. مشروع سياحي عالمي في سانت كاترين
- «العنانى»: مزار روحاني بالوادي المقدس بـ4 مليارات جنيه واستحداث حديقة متحفية باستراحة للسيارات
- شرم الشيخ أول مدينة صديقة للبيئة بالشرق الأوسط
-«فودة»: 31 مشروعاً للحد من الانبعاثات الكربونية واستخدام الطاقة الشمسية والنقل الذكي والحلول الرقمية
الصفحة الخامسة
- الصحة».. طفرة بالخدمات وخطط لتحويل المحافظة لـ«عاصمة سياحة علاجية»
-«عريضة»: «التأمين الشامل» يواكب المعايير العالمية والدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين.. ولجنة للإعاقة البصرية وتجهيزات على أعلى مستوى
- «رخا»: تقديم 670 ألف خدمة لمنتفعي التأمين خلال عامين.. وإطلاق قوافل بالتجمعات البدوية والوديان الجبلية
- «المياه والصرف».. اهتمام بالتوسع في محطات التحلية لتحقيق التنمية
- «حنان»: افتتاح «برك الأكسدة» في العيد القومي ومحطة «صرف طابا» بعد تسلم المخطط العمراني
- والأهالى: العلاج بأجر رمزي.. والخدمة بـ«التأمين» عالية المستوى
- «سرور»: «عملت الأشعات والتحاليل ومادفعتش غير جنيه واحد».. و«سمير»: «أجريت جراحة الغضروف بمبلغ بسيط»
- «شطا»: 365 ألف فدان قابلة للزراعة بجانب مساحات «النباتات الطبية والعطرية»
- وكيل «الزراعة»: المياه الجوفية والأمطار موارد مائية أساسية لري الأراضي
- «الإسكان».. إنارة 15 تجمّعاً سكنياً وتوصيل الكهرباء للمشروعات
- «حسني»: موزّع طاقة لخدمة أكثر من 3 آلاف أسرة في «ابني بيتك» بمدينة طور سيناء
الصفحة السادسة
-مقال رأي لـ د. يوسف عامر، بعنوان: مقومات الإسلام (1)
- طلاب الجامعات والعمال والتمريض والخدمات الإدارية يدعمون «السيسي» لفترة رئاسية جديدة
- «فوزي»: حريصون على التواصل مع كل أطياف المجتمع والاستماع لآراء الشباب والاهتمام بمطالبهم ومقترحاتهم
- المرشحون يسابقون الزمن لعرض برامجهم الانتخابية على المواطنين
- «زهران» يعرض رؤيته على أهالي الإسكندرية.. و«يمامة»: التغيير ضرورة.. و«التنسيقية»: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين
- سماء سليمان: المرشح عبدالفتاح السيسي الاختيار الأنسب حاليا.. دعَم المرأة وتبنى الموهوبين ومنح الشباب فرصة للقيادة
-وكيل «الشئون الخارجية بالشيوخ»: نسبة الإقبال على الصناديق قد تفوق التوقعات
الصفحة السابعة
- «الحسم يوم الأربعاء».. الأهلي يخسر بهدف أمام صن داونز في نصف نهائي الدوري الأفريقي
«الشناوي» ينقذ مرماه.. و«أكرم» يعود للمشاركة بعد غياب 313 يوما
-رصاصة الرحمة.. نقاشات مستمرة في مجلس الزمالك لحسم مصير «أوسوريو»
-اختيارات أولية للمحترفين.. 9 لاعبين في القائمة استعدادا لتصفيات المونديال و«فيتوريا» يطلب تطبيق لائحة مالية جديدة داخل المنتخب
- صفقة من ذهب.. «بيلينجهام» يكتب التاريخ مع الريال في «كلاسيكو الأرض» على حساب برشلونة.. صاحب الـ20 عاماً مرشح لجائزة «الجولدن بوى»
الصفحة الثامنة
- حكومات دعمت الاحتلال وشعوبها هتفت: تحيا فلسطين
-أكتوبر الوردي.. دعم نفسى لمريضات سرطان الثدي: الابن سند
- «عوض» أنقذني.. «على باب العمارة» بداية جديدة لـ«نفادي»
- «هلا» فقدت عائلتها في غزة فضاعت فرحتها بـ«طب المنصورة»