منصات تقدم الدعم النفسي إلكترونيا.. «لو متأثر بأحداث غزة»

منذ اللحظة الأولى من بدء الحرب على غزة، وشن عمليات القصف والهجوم الوحشية عليها، يحرص الكثيرون على متابعة الأخبار لحظة بلحظة، ونشر الفيديوهات والصور للأطفال والكبار أثناء إنقاذهم من تحت الأنقاض، فمنهم من يخرج بجروح بالغة، ومنهم من ينال الشهادة، الأمر الذي يجعل العديد من المواطنين يشعرون بالأسى تجاه ما يحدث، وقد يتطور الأمر إلى الإصابة بالاكتئاب أيضا، ما يجعلهم في حاجة إلى مساعدة من متخصصين لمعالجة الاكتئاب الذي يعرضهم للأذى.

وهناك الكثير من المواقع الإلكترونية المختلفة التي تقدم الدعم النفسي إلكترونيا للمواطنين، دون أن يكون هناك حاجة للذهاب إلى طبيب نفسي بالعيادة، ونوضح من خلال هذا التقرير أسماء بعض المواقع التي تقدم الدعم النفسي إلكترونيا للمواطنين المتأثرين بأحداث غزة، وجاءت المنصات كالتالي:

منصات تقدم الدعم النفسي إلكترونيا من المنزل

وجاءت المنصات التي تقدم دعما نفسيا إلكترونيا للمواطنين، كالتالي:

1- موقع شيزلونج

يعد موقع شيزلونج من أول التجارب التي تتيح للمواطنين فرصة التواصل مع الأطباء النفسيين إلكترونيا، دون أن يكون هناك حاجة للذهاب إلى العيادة الخاصة بهم وانتظار قائمة الانتظار الخاصة بالمرضى، ويقدم موقع شيزلونج تلك الخدمة مقابل مبلغ مالي يتم دفعه إلكترونيا بعد حجز الموعد، ويتواصل المريض مع الطبيب عن طريق الصورة والصوت أو من خلال الصوت فقط، وفق ما يناسب المريض.

2- موقع دكتور نفساني

يعد موقع دكتور نفساني من أبرز المواقع التي تقدم خدمة الاستشارات النفسية مجانا وبدون دفع أموال، إذ أنه يتيح الفرصة للراغبين في الحصول على استشارة بالحصول عليها كتابيا، فيقوم المريض بطرح السؤال الذي يرغب به ثم يرد عليه الطبيب، كما أنه يقدم الكثير من الموضوعات المختلفة الأخرى، مثل مشكلات الإدمان وغيرها من المشكلات الأخرى.

3- موقع Cups7

يتميز موقع 7 Cups بأنه يعد من أبرز المواقع التي تقدم الدعم النفسي إلكترونيا، إذ يتيح الفرصة بالتواصل مع نخبة من الأطباء النفسيين المتخصصين في تقديم الاستشارات النفسية، ويتم تحديد المبلغ المادي وفقا لكل حالة على حدة، ويكون الدفع إلكتروني.