تأجيل حفل الفرقة القومية بالأوبرا لأجل غير مسمى تضامنا مع غزة

قررت دار الأوبرا المصرية، تأجيل حفل الفرقة القومية الذي كان من المقرر إقامته على المسرح الكبير يوم الخميس 2 نوفمبر المقبل، لحين إشعار آخر.

الحفل تحت قيادة المايسترو حازم القصبجي

أوضحت دار الأوبرا، في منشور عبر صفحتها الرسمية الخاصة بالموسيقى العربية تأجيل الحفل تضامنا مع أهل قطاع غزة بسبب ما يحدث لهم، على يد الاحتلال الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يشارك في الحفل عدد من الفنانين، وهم أحمد عفت وآيات فاروق وإيناس عز الدين ومنار سمير وسامح منير وأشرف وليد، تحت قيادة المايسترو حازم القصبجي.

الأوبرا تتضامن مع أهل فلسطين

أصدرت دار الأوبرا المصرية، بيانًا منذ أيام، جاء فيه أنّه بشأن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان الحداد العام، وتنفيذا لتوجيهات وزيرة الثقافة، حزنا على الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، تقرر تعليق جميع الأنشطة والفعاليات على مسارحها في القاهرة والإسكندرية ودمنهور لمدة 3 أيام، اعتبارا من الأربعاء 18 أكتوبر وحتى الجمعة 20 أكتوبر.