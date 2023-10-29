حميد الشاعري يدعم فلسطين بكل لغات العالم: هناك أرض تباد اسمها غزة

يواصل الفنان حميد الشاعري دعمه للقضية الفلسطينية، وإعلان تضامنه مع الشعب الفلسطيني الشقيق، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

حميد الشاعري: يا عالم.. هناك قطعة أرض تباد

وكان آخر ما كتبه حميد الشاعري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جملة بكل لغات العالم هي: «يا عالم.. هناك قطعة أرض تباد عن بكرة أبيها اسمها غزة»، وكتب أيضاً: «سقطت تفاحة فاكتشفوا الجاذبية وسقطت ملايين الأرواح ولم يكتشفوا الإنسانية».

وطالب حميد الشاعري في أكثر من تدوينة، بتدخل العالم أجمع لوقف المجازر التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

حميد الشاعري قدم أوبريت «الحلم العربي و القدس هترجع لنا»

جدير بالذكر أن حميد الشاعري قدم خلال مسيرته العديد من الأعمال الفنية التي تدعم القضية الفلسطينية، ومن أبرزها أوبريت «الحلم العربي والقدس هترجع لنا».