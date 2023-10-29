ما حكم رد الهدايا بعد فسخ الخطبة؟.. أمين الفتوى بـ«الإفتاء» يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاداه إنها كانت مخطوبة وفسخت خطبتها، وخطيبها السابق يطلب الهدايا التي قدمها لها في فترة الخطوبة، فما حكم رد الهدايا بعد فسخ الخطبة؟

«فخر» يوضح حكم رد الهدايا بعد فسخ الخطبة

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»: «هنا لا بد أن نفرق بين أمرين؛ أولا الهدية القائمة بذاتها أو التي جرى التعويض عنها بشيء، والثاني الهدية التي استهلكت».

«فخر»: الهدايا القائمة بذاتها لا بد أن ترد

وتابع: «الهدايا القائمة بذاتها لا بد أن ترد، أما المستهلكة مثل الطعام أو قطعة القماش، فهذه لا ترد، وعلى ذلك فإذا كانت الهدية قائمة بذاتها ولم تستهلك فترد الهدية، والأفضل أن نترفع عن رد الهدايا ونتسامح».