«مستقبل وطن» بالأقصر يحتفل مع المواطنين بعيد الأضحى ويوزع الهدايا

احتفلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر، مع المواطنين بعيد الأضحى المبارك، بإقامة صلاة العيد في الساحات والمساجد، وإطلاق البلالين وإهداء الأطفال الألعاب، وتوزيع «هدية الرئيس» عليهم، وسط أجواء من البهجة والسعادة.

أمانة حزب مستقبل وطن تهنئ المواطنين بالعيد

وهنأت أمانة الحزب بالأقصر، برئاسة الدكتور محمد العماري، أمين الحزب بالمحافظة، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، الأهالي والمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ووزعت أمانة العمل الجماهيري بالحزب في الأقصر، برئاسة محمود مجاهد، الهدايا على الأطفال في ساحات الصلاة بمدن إسنا والأقصر، وتقديم التهنئة والمعايدة للمواطنين، وسط حالة من البهجة و السعادة.

تهنئة المواطنين بساحة أبوالحجاج

كما وزع وليد الضوي، أمين مساعد أمانة العمل الجماهيري بالأقصر، الهدايا على الأطفال وتهنئة المواطنين بساحة مسجد سيدي أبو الحجاج الأقصري ومعبد الأقصر.

وأعد أعضاء وقيادات الحزب أمانة العمل الجماهيري، مجموعة من الهدايا ولعب للأطفال، لتوزيعها عقب صلاة العيد، وسط حالة من البهجة والسعادة.