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فرنسا تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في الضفة الغربية

كتب:

محمد عبدالعزيز
08:09 م | الأحد 29 أكتوبر 2023
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

أدانت فرنسا، اليوم الأحد، أعمال العنف التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، ووصفتها بـ«غير المقبولة»، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقالت «الخارجية الفرنسية»، في بيان لها: «تدين فرنسا بشدة هجمات المستعمرين التي أدت إلى مقتل العديد من المدنيين الفلسطينيين في الأيام الأخيرة في قُصرة والساوية، إضافة إلى التهجير القسري لعدد من التجمعات السكانية».

الخارجية الفرنسية: أعمال العنف تتزايد

وأضافت الخارجية الفرنسية: «أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون ضد الفلسطينيين آخذة في التزايد، وهي غير مقبولة ويجب أن تتوقف»، كما دعت إسرائيل إلى اتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين.

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