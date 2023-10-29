محافظ القاهرة: خفض أسعار السلع الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، استمرار أجهزة المحافظة في تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع على مدار الـ 6 أشهر، بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 25% على السلع الاستراتيجية مثل «السكر- الأرز -الفول الزيت - منتجات الألبان - الجبن الأبيض - المكرونة - العدس - منتجات الدواجن والبيض»، ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والجهات المختصة بمتابعة تطبيق المبادرة وخفض الأسعار بشكل يومي لتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير السلع بشكل مستمر بسعر مناسب.

تكثيف الحملات على المحال التجارية

وطالب المحافظ، الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات والمتابعة والمرور باستمرار لمراقبة الأسواق والمحلات، والتشديد على أهمية كتابة الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين بالمحلات تحديدا السلع الاساسية، والتأكد من صلاحية وجودة السلع حفاظا على سلامة المواطنين .

توفير السلع الغذائية الاستراتيجية لمواجهة الغلاء

وأشار محافظ القاهرة، إلى استمرار أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة في مواجهة غلاء الأسعار، لتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة بالتنسيق مع الغرفة التجارية والتموين والمجتمع المدني، وكذا تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل على توفير السلع التي يحتاجها المواطنين.

جدير بالذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قام بـ4 جولات مفاجئة خلال الأيام الماضية لمتابعة تطبيق مبادرة خفض الأسعار داخل أسواق العاصمة، بينها مجمعات النيل.