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عزة مصطفى عن زيادة ساعات قطع الكهرباء: لازم نقف جنب بلدنا في الظروف دي

كتب:

محمد عزالدين
06:40 م | الأحد 29 أكتوبر 2023
الإعلامية عزة مصطفى

الإعلامية عزة مصطفى

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إنه سيتم قطع التيار الكهربائي، لمدة ساعتين بدلا من ساعة، مشيرة إلى أن ذلك وفقا لقرار الحكومة، اليوم الأحد، والتي أوضحت حيثيات القرار في بيان رسمي.

ارتفاع كبير في الحرارة

وأضافت خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، لافتة إلى أن ذلك يسبب زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة.

وتابعت: «مش عيب نقف جنب بلدنا في الظروف دي، خاصة مع الظروف الاقتصادية الخاصة ووجود مشكلات في العملة والغاز».

الوقوف بجانب البلاد

وأشارت قائلة: «أنا هنا مش بفرض رأي على حد، لكن الوضع يتطلب إن إحنا نقف جنب بلدنا في الظروف دي.. أنا أفضل الصراحة والوضوح .. ومش عيب إننا نقف جنب بلادنا في هذه الظروف».

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