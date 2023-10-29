مراسل «إكسترا نيوز»: الطائرة السادسة من المساعدات الكويتية تصل العريش تمهيدا لدخولها غزة

قال إبراهيم عزت، مراسل «إكسترا نيوز»، إن مطار العريش يعمل على مدار الساعة لاستقبال أسطول الطائرات الذي يصل من عدد كبير من دول العالم، وقبل دقائق معدودة حطت في المطار طائرة كويتية جديدة، وهذه الطائرة رقم 6 في هذا الجسر الجوي الذي أقيم بين البلدين لإيصال مساعداتها وطائراتها التي تحمل على متنها عشرات الأطنان من المواد الطبية والغذائية لقطاع غزة.

6 طائرات تحمل على متنها 180 طنا

وأضاف مراسل «إكسترا نيوز» من مطار العريش، أن الجسر الجوي بحسب التصريحات التي حصلنا عليها من سفير الكويت في القاهرة، فإن الجسر سيستمر حتى الاثنين المقبل، حيث أن غدًا هو اليوم الأخير لهذه الطائرات، وبالتالي فإن إجمالي عدد الطائرات الكويتية 6 طائرات، وتحمل على متنها 180 طنا.

وتابع: «وعن أهم الاستعدادات التي تجري لاستقبال الطائرات الأخرى، فإننا نتحدث عن عدد من الطائرات من المنتظر أن تصل اليوم، وهناك أنباء غير مؤكدة في هذه اللحظات عن وصول طائرتين فرنسيتين، وكان هناك قمة مصرية فرنسية تجمع ما بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون».

وأكمل: «في هذا المؤتمر الصحفي، تحدث الرئيس الفرنسي أن فرنسا تعتزم إرسال عدد من الطائرات التي تحمل على متنها المواد الإغاثية والمساعدات إلى قطاع غزة».