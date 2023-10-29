وقفة صامتة بالشموع على سلم «الصحفيين» تضامنا مع شهداء المهنة في فلسطين

نظم عدد من الصحفيين المصريين، وقفة تضامنية صامتة بالشموع، على سلم النقابة، وذلك للتضامن مع الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين في غزة، بعد وصول عدد الشهداء من الصحفيين إلى 24 شهيداً، بالإضافة إلى استهداف عائلاتهم، وكان آخرها استشهاد 3 من عائلة الزميل وائل الدحدوح.

وجاءت هذه الوقفة على هامش حفل تأبين وتكريم شهداء الصحافة الفلسطينية، الذين استشهدوا بسبب الانتهاكات التي قام بها جيش الاحتلال في غزة، وما يقوم به من جرائم في حق المدنيين والصحفيين.

وأحيت نقابة الصحفيين بطولة الزملاء في فلسطين، الذين يصرون على مواصلة العمل، وأداء واجبهم المهني والوطني في نقل الحقيقة تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيوني، وفي ظروف شديدة القسوة، بينما تستهدفهم هم وعائلاتهم ومنازلهم آلة حرب وحشية في واحدة من أبشع جرائم الحرب بحق الصحفيين.