رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وقفة صامتة بالشموع على سلم «الصحفيين» تضامنا مع شهداء المهنة في فلسطين

كتب:

سهيلة هاني
10:52 م | الأحد 29 أكتوبر 2023
وقفة أمام نقابة الصحفيين

وقفة أمام نقابة الصحفيين

نظم عدد من الصحفيين المصريين، وقفة تضامنية صامتة بالشموع، على سلم النقابة، وذلك للتضامن مع الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين في غزة، بعد وصول عدد الشهداء من الصحفيين إلى 24 شهيداً، بالإضافة إلى استهداف عائلاتهم، وكان آخرها استشهاد 3 من عائلة الزميل وائل الدحدوح.

وجاءت هذه الوقفة على هامش حفل تأبين وتكريم شهداء الصحافة الفلسطينية، الذين استشهدوا بسبب الانتهاكات التي قام بها جيش الاحتلال في غزة، وما يقوم به من جرائم في حق المدنيين والصحفيين.

وأحيت نقابة الصحفيين بطولة الزملاء في فلسطين، الذين يصرون على مواصلة العمل، وأداء واجبهم المهني والوطني في نقل الحقيقة تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيوني، وفي ظروف شديدة القسوة، بينما تستهدفهم هم وعائلاتهم ومنازلهم آلة حرب وحشية في واحدة من أبشع جرائم الحرب بحق الصحفيين.

اقرأ المزيد:

نقابة الصحفيين تقيم حفل تأبين لشهداء الصحافة الفلسطينية اليوم

نقابة الصحفيين: تهديد الاحتلال بعدم ضمان سلامة الصحفيين تصريح رسمي بقتلهم

نقابة الصحفيين الفلسطينيين: فقدان الاتصال بأكثر من ألف صحفي في غزة

نقابة الصحفيين تعلن تلقي تبرعات عينية من الدواء ومواد الإغاثة لدعم غزة
بقلم سهيلة هاني