خبير استراتيجي: الفصائل الفلسطينية كانت مفاجأة للاحتلال الإسرائيلي

قال اللواء سيد الجابري، الخبير الاستيراتيجي، إن حرب فلسطين من الحروب المصيرية، في تاريخ الأمة العربية، فالفلسطينيون وحركة حماس، يقومون بدور تاريخي ضد الاحتلال الإسرائيلي، الذي يرتكب جرائم يندى لها التاريخ، وينبذها العالم الذي يعتبر نفسه عالمًا حرًا، فجميع اتفاقيات جنيف الأربعة، لما يتم احترامها، وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948.

الفصائل الفلسطينية فاجأت الاحتلال على جميع الأصعدة

أكد «الجابري» خلال مكالمة هاتفية، عبر برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فقد عقله، لأن الفصائل الفلسطينية كانت مفاجأة على جميع الأصعدة.

وتابع «الجابري» في أي حرب لابد من وجود مفاوضات، وقد استعان الاحتلال الإسرائيلي بخبراء من أمريكا، إضافة إلى استدعائهم لسفاح العراق، وعلى الرغم من ذلك، نجد استمرارا للفصائل الفلسطينية برًا وبحرًا وجوًا.