إجراءات الحصول على تراخيص المنشآت الطبية بمطروح.. اعرف المستندات المطلوبة

إجراءات رسمية اقرتها وزارة الصحة للحصول علي تراخيص المنشآت الصحية، من خلال الإدارة الصحية التي يقام في دائرتها طلب الترخيص، وأعلنت مديرية الصحة بمطروح عن الإجراءات والخطوات التي يتبعها الراغبون في الحصول على خدمة الترخيص، بأهمية الالتزام بها وتقديمها في مديرية الصحة أو أقرب إدارة صحية للسير في الإجراءات بشكل صحيح.

إجراءات الحصول على تراخيص المنشآت الصحية

كشف وكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور مبروك سالم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إجراءات ترخيص المنشأة الطبية موضحا أن على المواطنين التقدم بالمستندات التالية وهي كالتالي:

- صورة من شهادة تخرج الطبيب.

- صورة شهادة التسجيل النقابى بنقابة المهن الطبية.

- صورة من ترخيص مزاولة المهنة.

- صورة من الكارنية.

- صورة بطاقة الرقم القومى.

- رسم هندسي معتمد للمنشأة.

- صورة عقد إيجار أو عقد ملكية للمنشأة.

- بيان للعاملين بالمنشأة مرفقا به صورة بطاقة وصورة عقد اتفاق بين صاحب المنشأة والمتفق معهم وإن كان من المهن الطبية يضاف إليه صورة ترخيص مزاولة المهنة.

- بيان لكافة التجهيزات الموجودة داخل المنشأة وأصل ملف التسجيل النقابى المكانى الصادر من النقابة الفرعية للأطباء بمطروح السابق ذكره.

مكان تقديم المستندات للحصول على تراخيص المنشآت الطبية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح أن هناك تساهيل للإجراءات للحصول على التراخيص لأي منشأة صحية، وعلى الراغبين في الحصول على الترخيص أهمية تقديم الملف كامل بالمستندات السابق ذكرها، إلى إدارة العلاج الحر بالمديرية وذلك للقيام بإجراء المعاينات اللازمة للمنشأة محل الترخيص تمهيداً لاستصدار الترخيص اللازم، وذلك وفق نصوص مواد قانون العلاج الحر رقم رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 153 لسنة 2004 والقانون 415 لسنة 1954 والخاص بمزاولة مهنة الطب.