محافظ القليوبية يتفقد عددا من المنشآت الطبية بشبين القناطر

أجري اليوم عيد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية على عدد من المشروعات الطبية التي يجرى تنفيذها بمركز مدينة شبين القناطر ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يرافقه الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد والوقوف على معدلات، ونسب التنفيذ والإنجاز وتذليل العقبات التي تواجه الأعمال

مركز طب الأسرة بقرية نوي

استهل محافظ القليوبية جولته بتفقد مركز طب الأسرة بقرية نوي المقامة على مساحة 2000م2، وتتكون من ثلاثة طوابق، وتم إنشائها بتكلفة مالية بلغت 43 مليون جنيه، وتم الانتهاء منها بنسبة 98% حيث تتم الان علي قدم وساق أعمال التشطيبات النهائية وتركيب المصعد وسيتم الانتهاء منها وتسليمها خلال 10 أيام تمهيدا لبدء العمل بها من أجل تقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين.

المركز الطبي بقري طحانوب وكفر شبين

كما تفقد محافظ القليوبية المركز الطبي بقري طحانوب وكفر شبين، والمقامة كل منهما علي مساحة 850 متر، وتتكون من 3 طوابق بنسبة تنفيذ بلغت 90% وجاري إنهاء بعض الأعمال تمهيدا لتسليم الوحدتين وتجهيزهما ومن ثم دخولهما الخدمة، و يضم كل مركز طبي عيادة طب أسرة، عيادة أسنان، عيادة إسعافات أولية، صيدلية، معمل دم، معمل طفيليات، مكتب تثقيف صحي وأسري، مكتب تنظيم أسرة ومشورة، مكتب كبار السن، غرفة التعقيم، مكتب الصحة، عيادة صحة عامة، مكتب تطعيمات ومتابعة أطفال، ومغسلة، وسكن أطباء، سكن ممرضات.

أكد محافظ القليوبية، أن تلك المشروعات تساهم في دعم المنظومة الصحية، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالقري المستهدفة خلال المرحلة الأولي من المبادرة.

وأضاف «الهجان»، بأن جميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة تتم طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المُقبلة

وأكد «الهجان» أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعد أهم المشروعات القومية التنموية في تاريخ مصر الحديث وتهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بالإنسان المصري البسيط ليحيا حياة كريمة ويعتبر هذا المشروع العظيم من أكبر المشروعات التي تتبناها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 عن طريق رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة والميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.