«صحة سوهاج»: تكثيف مرور فرق التفتيش على المنشآت الطبية

ترأس الدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية، اليوم الأحد، الاجتماع الشهري لمديري الإدارات الصحية بمحافظة سوهاج، وذلك لمناقشة سير العمل بالوحدات المختلفة، وتقييم أداء الفرق الطبية بها وفقا للخطط الموضوعة.

تواجد الأطقم الصحية بالوحدات

ومن جانبه، شدد وكيل وزارة الصحة على التزام الأطقم الطبية بالتواجد بالوحدات وتقديم الخدمات الطبية المختلفة للمواطنين، منوها إلى تكثيف مرور فرق التفتيش على جميع الوحدات ولن يكون هناك تهاون مع القصرين بحق المرضى.

المبادرات الرئاسية في سوهاج

كما شدد الدكتور أحمد عبدالكريم، وكيل المديرية، على ضرورة تكثيف خدمات المبادرات الرئاسية ونشر فرق التواصل المجتمعي وعقد ندوات تثقيف صحي وتوعية بالقرى، ونشر الثقافة الصحية بين المواطنين.

وتطرق الاجتماع إلى المعوقات التي تواجه الفرق الطبية وطرق حلها والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.