«بحوث سخا»: المزادات العلنية للقطن ستشهد إقبالا كبيرا الأسبوع المقبل

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، إن ما تم تداوله من بيع لقنطار القطن عبر المزادات العلنية، لا يتخطى بنحو 2400 قنطار قطن وهي نسبة ضئيلة للغاية، وذلك من خلال المستهدف للتوريد من محصول القطن هذا العام في محافظة كفر الشيخ، والذي بلغ بنحو 550 ألف قنطار قطن.

مزادات علنية الأسبوع المقبل

وأوضح الدكتور «أبو اليزيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المنتظر أن تشهد مزادات يوم السبت المقبل من شهر نوفمبر، إقبالا وتزايدا في المعروض من قنطار القطن من قبل المزارعين، وذلك داخل المزادات التي سوف تعقد على نطاق قرى ومدن محافظة كفر الشيخ.

المنزرع والإنتاجية في كفر الشيخ

وأشار إلى أن المساحات المنزرعة في حقول محافظة كفر الشيخ، كبيرة وتقدر بنحو 85 ألف فدان قطن، وهو الأمر الذي جعلها تمثل ثلث مساحة المنزرع من محصول القطن هذا العام 2023، إذ بلغت المساحة الإجمالية بنحو 255 ألف فدان قطن في شتى ربوع محافظات مصر.