محصول القطن يدخل الفرحة على أهالي الإسكندرية.. 9 قناطير للفدان

قال الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إنه جرى الاحتفال بجني محصول القطن بمنطقة رحيم حوض الجريسات، وبلغت المساحة المنزرعة هذا العام 606 فدادين بزمام محافظة الإسكندرية، زُرعت بصنف جيزه 86 والذي يمتاز بتحمله للظروف الجوية المختلفة، وزيادة عدد اللوز، وصنف عالي الإنتاجية.

وأضاف «الششتاوي»، أنه من المتوقع أن تصل إنتاجية الفدان حوالي 9 قناطير، ويأتي الاهتمام بمحصول القطن لأنه محصول استراتيجي يساهم في الاقتصاد القومي للبلاد، وتشارك الإسكندرية تقريباً بإنتاج 5400 قنطار من الصنف عالي الجودة.

فرحة كبيرة للمزارعين

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن فرحة الأهالي كانت كبيرة مع بدء جني محصول القطن، وتم البدء فى جنى المحصول وسط فرحة شديدة من مزارعي منطقة رحيم بزمام العامرية محافظة الإسكندرية وذلك لجودة المحصول وزيادة الإنتاجية وقد تم البدء فى موسم جنى القطن بالإسكندرية بناء على تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي و الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالوزارة.

أهمية الإرشاد الزراعي للفلاحين

وأشارت المهندسة تريزة سعد عطا الله مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالإسكندرية، إلى أنه في إطار التعاون بين مديرية الزراعة بالإسكندرية مركز بحوث القطن من توعية وإرشاد للمزارعين قبل وأثناء زراعة القطن جاء الإنتاج جيد والجودة عالية.