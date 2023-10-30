أماكن 37 فرعا لإجراء إثبات تاريخ عقود الإيجار في الإسكندرية

بمجرد الإعلان عن إتاحة خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 وتعديلاته بكافة فروع التوثيق المُميكنة، تتجه أعين أبناء الإسكندرية إلى معرفة أماكن الفروع الخاصة بعملية إثبات تاريخ عقود الإيجار في الإسكندرية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية أماكن 37 فرع لإجراء إثبات تاريخ عقود الإيجار في الإسكندرية بحسب ما أعلنته وزارة العدل بهدف تيسيير خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين.

أماكن إثبات تاريخ عقود الإيجار في الإسكندرية

تتم عملية إثبات تاريخ عقود الإيجار في الإسكندرية في فروع الشهر العقاري بالأماكن التالية:

- هيئة التدريس بالإسكندرية

- نشاط المستثمرين بالإسكندرية

- نادي نقابة المهندسين

- نادي القضاة بالإسكندرية

- نادي سموحة

- نادي البخت

- نادي الاتحاد السكندري

- نادي أصحاب الجياد

- مول العروبة

- مكتب توثيق الإسكندرية النموذجي

- مرکز خدمات مصر المتنقل 8 .

- مرکز خدمات مصر المتنقل 1.

- مركز خدمات بريد السراي

- مركز خدمات بريد الحركة

- مرکز خدمات بريد الإسكندرية

- مجمع خدمات مصر بالإسكندرية

- برید طوسون

- برید صلاح الدين بالإسكندرية

- بريد سیدي جابر

- برید رأس التين بالإسكندرية

برید برج العرب الجديدة

بريد القاعدة البحرية

اورنج لوران

- النادي الأوليمبي بالإسكندرية

- الشرطة العسكرية بالإسكندرية

- السيارة المتنقل 7

- السيارة المتنقل 6

- السيارة المتنقل 5

- السيارة المتنقل 42

- فرع اتصالات میامي

- فرع اتصالات المنشية

- أكاديمية النقل البحري بالإسكندرية

- الهانوفيل بحرى - we

تفاصيل خدمات إثبات تاريخ عقود الإيجار في الإسكندرية

وتتم خدمات إثبات تاريخ عقود الإيجارالتي تخضع لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 وتعديلاته بكافة فروع التوثيق المربوطة على شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق دون التقيد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر وذلك اعتباراً من 1 نوفمبر 2023 بتلك الافرع في الإسكندرية.

ويأتي ذلك بعدما كانت هذه الخدمة تقتصر على الفرع الكائن به عنوان العقار أو محل الإقامة، وأصبحت متاحة بجميع فروع التوثيق المُميكنة المنتشرة في الإسكندرية وكذا سيارات التوثيق المتنقلة.