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اتحاد عمال مصر يشيد بكلمة الرئيس السيسي بافتتاح الملتقى الدولي للصناعة

كتب:

رؤى ممدوح
10:59 م | الأحد 29 أكتوبر 2023
رئيس اتحاد عمال مصر

رئيس اتحاد عمال مصر

أشاد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، بالكلمة المهمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح المعرض والملتقى الدولي للصناعة، بشأن الأوضاع في غزة.

الرئيس السيسي وجّه عددًا من الرسائل المهمة

وأكد رئيس اتحاد عمال مصر أن الرئيس السيسي، وجّه عددًا من الرسائل المهمة للشعب المصري وللعالم وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وطالب بوقف هذا العدوان حفاظا على أرواح المدنيين ومحذرا من اتساع دائرة الصراع حتى لا تتحول المنطقة إلى قنبلة موقوتة سوف تؤذي الجميع «وأننا نأمل أن يستمع العالم بجدية إلى هذه التصريحات من الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وأضاف رئيس عمال مصر، في بيان، اليوم، أن الرئيس أكد دعم قطاع الصناعة والاستثمار في هذا القطاع ومنح المزيد من التيسيرات لرجال الصناعة وتأهيل المدارس الفنية الثانوية الصناعية لأن الصناعة قاطرة مهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

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