نائب رئيس اتحاد العمال: ندعم موقف السيسي تجاه القضية الفلسطينية

أشاد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه اليوم مع المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقر رئاسة الجمهورية، حول تطورات القضية الفلسطينية وحرصه الدائم على حماية حقوق الفلسطينيين المدنيين.

إسرائيل تستهدف إقامة وطن بديل في سيناء

وأضاف في تصريحات صحفية لـ«الوطن» أن مصر كشفت عن نوايا إسرائيل الخبيثة التي تستهدف تهجير الفلسطيين من قطاع غزة لسيناء، ما تؤكده القيادة السياسية على رفضه جملة وتفصيلًا: «أوضح لنا الرئيس نواياهم الخبيثة عندما قال أن هناك صحراء النقب التي يمكن تهجير الفلسطينيين المدنيين إليها حتى ينتهي جيش الاحتلال من مهمته في تصفية المقاومة، إلا أن إسرائيل تستهدف إقامة وطن بديل في سيناء، وهذا ما نعتبره خط أحمر».

ضرورة مساندة الرئيس السيسي في قراراته

وأكد أنه لو تخلى أهل غزة عن أرضهم، سيهاجر أهل الضفة الغربية إلى الأردن بما يؤدي إلى إنهاء القضية الفلسطينية، لذا يجب علينا كشعب مصر أن نساند الرئيس السيسي في قراراته ومواقفه المشرفة، وأن نؤكد أن ما يحدث في غزة هو انتهاك لكل المواثيق الدولية، بما يستدعي بالضرورة تحويل نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية للقصاص منه كمجرم حرب، متهم بقتل الأطفال والنساء وتشريد الشعب الفلسطيني.