الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدا من اتحاد شباب العمال

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، اليوم، وفدا من اتحاد شباب العمال برئاسة عبدالعزيز سمير رئيس الاتحاد.

وكان في استقبال الوفد، المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، حيث رحب بالحضور، مؤكدا أنّ الشباب لهم دور كبير في العمل السياسي والتوعوي، وأنّ هذه ليست المرة الأولى التي تستقبل الحملة وفودا من الكيانات الشبابية.

وأضاف فوزي، أنّ كل محب للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي يستطيع أن يعتبر نفسه جزءا من الحملة الرسمية، مؤكدا أنّ للشباب دور قوي في رفع وعي المواطنين، خاصة فئة الشباب، للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية التي كفلها لهم الدستور نصا.

ومن جانبه، أكد وفد اتحاد شباب العمال، أنّ اتحاد شباب العمال يمتلك 27 فرعا بمختلف محافظات الجمهورية وقاعدة بيانات قوية تضم 7 ملايين شاب وشابة مصريين، مشيرا إلى أنّ الاتحاد سيفعّل دوره في خدمة المجتمع وتوعيته بمباشرة حقوقه الدستورية.

وأوضح الوفد، أنّ المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عندما تولى قيادة الدولة منذ 9 سنوات كان أمامه تحديات كثيرة، بينها التحديات الاقتصادية، واستطاع إعادة بناء الدولة المصرية وترسيخ مكانتها ودورها دوليا وإقليميا.

ولفت الوفد، إلى أنّ الاتحاد بدأ بالفعل في عقد العديد من المؤتمرات والندوات التوعوية، وبينها لقاء مع شباب القبائل والعائلات، ومؤتمر شباب العمال في حب مصر، لتوعية الشباب والمواطنين بحقهم الدستوري وحثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.