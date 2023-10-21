رئيس اتحاد شباب العمال: المصريون يدعمون الشعب الفلسطيني في نضالهم

نظّم شباب العمال بمستوى فروع الاتحاد العام لشباب العمال بمحافظات الجمهورية، مسيرات أمس، تضامنًا مع فلسطين في إطار دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية متمثلة في الرئيس السيسي.

حضور كبير للتضامن مع فلسطين

شهدت المسيرات حضورًا كبيرًا من قبل الشباب في المحافظات؛ من أجل التعبير عن التضامن والدعم للفلسطينيين في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

أكد عبد العزيز سمير، رئيس الاتحاد العام لشباب الأعمال، أهمية تضامن المصريين مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الصعبة التي يواجهونها، ودعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية واستعدادها لتقديم كل الدعم الممكن.

أهمية توحيد الجهود العربية والدولية لوقف العدوان

كان التجمع فرصة للمشاركين للتعبير عن موقفهم وتوجيه رسالة واضحة أن مصر تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتدعمه في نضالهم من أجل العدالة والحرية، وجرى تسليط الضوء أيضًا على أهمية توحيد الجهود العربية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي وإعادة بناء فلسطين وإعمارها.