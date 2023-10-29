إزالة 12 عقارا خالية من السكان بالحطابة بسبب الخطورة الداهمة

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الأجهزة التنفيذية بحي الخليفة برئاسة العميد طارق اليمني رئيس الحي، ببدء أعمال تنفيذ الإزالة لعدد 12 عقارا، نظرا للخطورة الداهمة بمنطقة الحطابة، حيث تتم الإزالة بمعرفة مقاول الحي، بالتنسيق مع جمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية.

العقارات خالية من السكان

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن العقارات خالية من السكان وتبين وجود شروخ نافذة بالحوائط وانهيارها وحدوث هبوطا أرضيا بالمداخل، مشددة على عمل الصلبات والتحفظات اللازمة قبل وأثناء تنفيذ الإزالة بمعرفة الحي.

وأصدرت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية توجيهاتها لرؤساء أحياء المنطقة، بالمتابعة المستمرة في هذا الشأن، مع الإسراع في عمل حصر شامل لكافة المنشآت ذات الخطورة الداهمة بنطاق كل حي، وإعداد تقارير وافية وفورية بكافة المعلومات والتفاصيل وإجراء المعاينات اللازمة طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

الإبلاغ عن العقارات الخطرة

كما ناشدت نائب المحافظ، المواطنين بسرعة التواصل والإبلاغ عن أي عقار به خطورة داهمة بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية، لسرعة المعاينة، وعرضه على اللجان المختصة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة فورية.