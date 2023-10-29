محافظ القاهرة يستقبل وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب

استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب برئاسة اللواء أيمن الأطفيحي مستشار الأكاديمية الوطنية للتدريب لتنمية المجتمع وتطوير الأعمال، وقدم وفد الأكاديمية ندوة تعريفية عن برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» أحد برامج مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة التي تقدمها الأكاديمية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، من أجل الوصول إلى السيدات المصريات الراغبات في تطوير مهاراتهن القيادية.

دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء الفلسطينيين، وفي الختام كرم المحافظ بعض خريجات البرنامج في المحافظات ووجه الشكر لهن وللأكاديمية.

جاء ذلك بحضور كلاً من اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، المهندس حازم الأشموني سكرتير عام محافظة القاهرة، والدكتورة مها مروان مقررة المجلس القومي للمرأة بالقاهرة، وعدد من عمداء الكليات وبعض خريجات الدفعة الأولى من برنامج «المرأة تقود بالمحافظات».