مدير مستشفى القدس: تلقينا رسائل تهديد من جيش الاحتلال بالإخلاء أكثر من مرة

أكد الدكتور بشار مراد مدير مستشفى القدس والرئيس التنفيذي للهلال الأحمر بقطاع غزة، تلقينا عدة تهديدات من جيش الاحتلال بإخلاء المستشفى في أسرع وقت وتم إرسال رسائل على الهاتف ونحن بدورنا تواصلنا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية لعدم مقدرتنا على إخلاء المستشفى بهذه الطريقة حيث يوجد بها أكثر من 14 ألف نازح ومشرد.

المستشفى به 10 مرضى على جهاز التنفس الصناعى

وأضاف بشار مراد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، المذاع على قناة dmc، أن المستشفى به 10 مرضى على جهاز التنفس الصناعي، و80 مصابا يتم عمل متابعات يومية لهم في العيادات الخارجية.

تواصلنا مع منظمة الصحة العالمية لعدم إخلاءها

وتابع: تواصلنا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية لعدم إخلائها وهذا الحدث تكرر قبل ذلك وحصلنا على حكم من المحكمة العليا الإسرائيلية بعد إخلائها، وتواصلنا مع الإخوة الأطباء في حقوق الإنسان ورفعوا التماس للمحكمة واليوم تكرر الأمر، وتواصلنا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية لعدم إخلاءها وضمان تقديم الخدمات الصحية.