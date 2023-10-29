سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبي: الدول الكبرى تلجأ لمصر لإطلاق المحتجزين في غزة

قال السفير عبدالرحمن الفرا، سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، إن القوى الكبرى في العالم عندما تتورط تلجأ إلى مصر، مشدداً على أن مصر منذ بداية الاعتداءات الإسرائيلية، وهي تحاول حل الأزمة.

بايدن يحرص على الاستماع للسيسي

وأضاف السفير «الفرا»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر تقنية سكايب، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دائماً ما يستمع للرئيس عبدالفتاح السيسي، في حل أزمة غزة، باعتبار أن الإدارة الأمريكية تعي تماماً قدر مصر في المنطقة، وفي ملف القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي يلجأ عادةً للرئيس السيسي، وتكرر ذلك كثيراً خلال الأزمة الراهنة، خاصةً فيما يتعلق بملف المحتجزين في قطاع غزة لدى حركة حماس، لافتاً إلى أنه يدرك تماما أن مصر لها كلمة في هذا الملف.

مكانة مصر ودورها في القضية الفلسطينية

وشدد على أن تكرار الاتصالات بين الرئيس الأمريكي والرئيس السيسي، يعكس مدى مكانة مصر ودورها الكبير في القضية الفلسطينية.

وبعث الإعلامي أحمد موسى، من خلال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، رسالة إلى قادة أوروبا، بأن هناك غضب واستياء شديد من الإعلاميين المصريين والعرب، من موقفهم تجاه القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن نظرتهم تغيرت عن هذه الدول، نتيجة الموقف غير العادل تجاه فلسطين.