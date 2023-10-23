طيران الاحتلال يقصف مستشفى القدس بغزة وبها 12 ألف نازح (فيديو)

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل محيط مستشفى القدس في قطاع غزة، وسبب خسائر فادحة، بعدما أصدر تحذيرات سابقة بقصف المستشفى.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن محيط المستشفى تعرض لقصف عنيف قبل قليل من طيران الاحتلال الإسرائيلي، بالرغم من أن المستشفى يحتمي بها نحو 12 ألف نازح فلسطيني، بينهم 70% من الأطفال والنساء.

وأعربت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق عن قلقها البالغ نتيجة تحذير الاحتلال الإسرائيلي لإدارة مستشفى القدس في قطاع غزة.

توقف المستشفيات عن العمل

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق، عن رصد إصابات بالجدري والجرب والإسهال في قطاع غزة، جراء سوء البيئة الصحية، واستخدام المياه من مصادر غير آمنة، في المناطق التي تتعرض لقصف مستمر منذ السابع من أكتوبر الجاري، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضاف الوزارة، في بيان لها الأحد، أن نحو 20 مستشفى في قطاع غزة توقفت عن العمل، بسبب القصف، وأن 65% من منشآت الرعاية الصحية الأولية خرجت من الخدمة.

وأوضح التقرير إن قوات الاحتلال الإسرائيلي هددت مليوني و100 ألف مواطن لمغادرة منازلهم في مناطق شمال قطاع غزة، والتوجه إلى المناطق الجنوبية.