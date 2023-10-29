برنامج الأغذية العالمي: أهل غزة في عزلة.. ومعرفناش نوصل لهم الدعم الغذائي

قالت الدكتور عبير عطيفة، المتحدث الإعلامي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن الأوضاع في قطاع غزة قاسية للغاية والجميع يعيش في حالة بمنتهى الصعوبة، حتى اليوم مع دخول لمستودعات الأمم المتحدة للحصول على الغذاء، كان مشهدا محزنا وكانت صرخة نداء للجميع، قائلة: «أمس فقدنا الاتصال لأكثر من 24 ساعة بكل موظفينا وكل الناس في غزة بصورة مستمرة».

أثناء انقطاع الاتصال الكثير تفاجأ بأنه في حالة عُزلة

وتابعت المتحدث الاعلامي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية «الحياة»، «وقت انقطاع الاتصال الكثير تفاجأ بأنه في حالة عُزلة لا قادرين يقوموا بالاتصال بالناس اللي جوه، وتوقفت عمليات الإنسانية وتوزيع المواد الغذائية لأنه لم يكن يوجد وسيلة اتصال بين الموظفين والمستودعات ولذلك نعتبرها صرخة ألم».

المخابز توقفت بسبب عدم وجود الوقود

وتابعت المتحدث الاعلامي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن «المخابز توقفت بسبب عدم وجود الوقود، وأصبح مخبز واحد فقط يعمل من برنامج الأغذية العالمي داخل غزة».