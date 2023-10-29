فايز السعيد يدعو لوالدته في أزمتها الصحية: اللهم احفظها بعينك التي لا تنام

مازالت والدة الفنان فايز السعيد، تتواجد في المستشفى بعد الأزمة الصحية التي أحلت بها الشهر الماضي، ونشر منذ ساعات عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» صورة وهو يمسك بيد والدته.

وعلق فايز السعيد على الصورة قائلا: «رب احفظها بعينك التي لا تنام ومدها بالصحة والعافية طول العمر».

تعرّض والدة فايز السعيد لأزمة صحية

أعلن «السعيد» الشهر الماضي تعرض والدته لأزمة صحية وذلك عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلا: اللهم يا شافي يا معافي اشفي أمي من كل مرض ومدها بالصحة والعافيه.

فايز السعيد يؤدي مناسك العمرة

وشارك فايز السعيد مؤخرا جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام مجموعة صور أثناء أداء مناسك العمرة معلقا: أَسْأَلُ اللهَ فِي هَذَا السَّاعَةُ أَنْ يَشْمُلَنَا جَمِيعًا بِالرَّحْمَةِ وَالمَغْفَرَةِ وَيُصْلِحُ نِيَّاتِنَا وذرياتنا وَيُؤَلِّفُ بِين قُلُوبَنَا وَيَسْتُرُ عُيُوبَنَا وَيَغْفِرُ ذُنُوبَنَا وَيُفْرِجُ همومناويشفي مَرْضَانَا وَيَرْحَمُ مَوْتَانَا وَيَعِزُّ دِينُنَا وَيُوسِعُ فِي أَرْزَاقِنَا وَيُمِدُّ فِي آجَالِنَا عَلَى صِحَّةٍ وَعَافِيَةٍ وَطَاعَةٍ وَعَمِلَ صَالِحٌ وَيَجْعَلُ قُبُورَ أَمْوَاتُنَا رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ.. وَصْلٌ اَللَّهُمَّ عَلَى نَبِيِّنَا محمدوعلى اِلَهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.