ياسمين الخيام تكشف أسباب نجاح تتر مسلسل «محمد رسول الله»

قالت الحاجة ياسمين الخيام، إن الأغنية الدينية تكون مؤثرة في الناس بناءً على الكلمات والصدق، وأن يكون الأداء محببا وقريبا من المتلقي، وتتر مسلسل «محمد رسول الله» استمر لمدة أربع أجزاء وحدث تغيير في التتر، حيث تم إضافة مقطع صوتي والآلات الغربية كنوع من الإضافة بغرض أن يستمع المتلقي لشيء جديد.

تتر مسلسل «محمد رسول الله» حقق نجاحا كبيرا

وأشارت ياسمين الخيام، إلى أن تتر مسلسل «محمد رسول الله» كان مرحلة مهمة جدًا، وتتر متميز جدًا بالتعاون مع الملحن جمال سلامة ونجح بشدة ومازال حتى الآن، والمؤلف عبد الفتاح مصطفى، وكانت المقدمة الموسيقية والتتر فكرةً ورؤية جديدة وهذه الكلمات والألحان والأداء عايش حتى الآن ويصل إلى قلوب الناس، وأن أي عمل ديني أو وطني أكون حريصة أن تصل إلى القلوب والعقول.

وأضافت خلال حلولها ضيفة على برنامج «واحد من الناس» مع الدكتور عمرو الليثي، وبعد تجربة تتر مسلسل محمد رسول الله، قدمنا عن الهجرة عمل فني بمشاركة أخي علي ومع الملحن جمال سلامة والمؤلف عبد الفتاح مصطفى.

وتابعت: أنني قدمت كل رمضان تتر لمسلسل وعدد من الأغاني المهمة وأعقبها عيد الفن وقدمت عمل فني من كلمات الشاعر فاروق جويدة وكلمات محمود الشريف والذي تم تكريمه من الرئيس السادات، وجرى غنائها في عدد من المناسبات الوطنية الأخرى وأعتقد أنها تدرس في المدارس الابتدائية.