ياسمين الخيام: يجب التحلي بأخلاق الرسول لتجنب المشاكل

قالت الحاجة ياسمين الخيام، ابنة الشيخ محمود خليل الحصري، إن عدم كظم الغيظ في الكثير من المواقف يؤدي إلى مشاكل كثيرة وهو ما يحدث في قرى وأقاليم خلال تلفظ أحد الأشخاص بلفظ يسيء إلى غيره تتحول إلى مشكلة كبيرة، موضحة أن ثبات النفس والحلم يوفر خصومة كبيرة وعداء وغلا وحسداً وغيظاً بين الناس.

السيطرة على الغضب

وأضافت «الخيام»، خلال لقاء ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن قوة الإنسان في السيطرة على غضبه وهذا يأتي بالتمرين والتحرك من المكان الذي شهد الموقف أو التوجه للوضوء، قائلة: «الغضب من الشيطان والشيطان من النار والنار يطفئه الماء، ولو إنسان قاله كلمة تضايقه يتذكر الله ويصلي على النبي، ينتهي الغضب».

تعلم السيرة النبوية

وتابعت: «قدوتنا في ديننا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لما شاف الأهوال كلها خلال رسالته وإيذائه من قومه وتعرضه لكل صنوف الإيذاء ووصلت أنهم يريدون النيل منه وقتله وقابلهم بالدعاء لهم، والآن ندخل على أيام خير وبركة من ميلاد النبي ولابد الناس تقرأ السيرة النبوية للتعلم من سيرته».