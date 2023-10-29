ياسمين الخيام: نشأتي أثرت في اختياري للأغاني الوطنية والدينية

قالت الحاجة ياسمين الخيام، إنها قدمت عددًا من الأعمال الفنية والأغاني الوطنية منذ أواخر السبعينيات ولمدة عشر سنوات، مشددة على الدور الهام للقوى الناعمة ودورها في خدمة الناس والتأثير عليهم.

وأضافت ياسمين الخيام، خلال حلولها ضيفة على برنامج «واحد من الناس» مع الدكتور عمرو الليثي، أن نشأتها والبيئة التي عاشتها أثرت في اختياراتها للأغاني الوطنية والدينية وكانت له روية في كل عمل أقدمه، والبداية كانت بأوبريت «عيون بهية» في أواخر السبعينات وكان عمل درامي وكانت أول أوبرا مصرية وألحان جمال سلامة، وللأسف لم تسجل: «وكان عمل رائع واستفدت جدًا من هذه التجربة، وأنا خريجة آداب القاهرة قسم اجتماع وعلم نفس».

وتابعت أن المحطة التالية كانت قصيدة للملحن رياض السنباطي، ومدح رسول الله، وكانت في عيد الفن، وأعقبها عدد من المسلسلات الدينية، ومنها مسلسل «على هامش السيرة» وتتر المسلسل أذيع في مصر فقط وكانت مفاجأة أن تقوم سيدة بغناء «يا حبيبي يا رسول الله»، ولكن بعدها استساغوا هذا اللون وهذه التجربة وكان مسلسل محمد رسول الله.